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Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Синєгубова, попередньо, росіяни вдарили по Київському району Харкова безпілотником "Молнія".

За попередніми даними, росіяни поцілили в 16-поверховий житловий будинок. Згодом стало відомо, що щонайменше п'ятеро людей дістали поранення. Також 66-річна жінка зазнала гостру реакцію на стрес. Двоє людей госпіталізовані, серед них - 10-річний хлопчик.

Також 2 квітня росіяни атакували Кривий Ріг. У ОВА повідомляли, що внаслідок атаки ворога сталась пожежа. На жаль, щонайменше троє людей загинуло, і ще троє - постраждали.