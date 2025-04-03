Якою буде війна у 2025 році, виходячи із намірів ворога

Росія та Україна ведуть війну на виснаження, і так вона буде далі тривати

Росія та Україна ведуть війну на виснаження, і так вона буде далі тривати

фото: ілюстративне

Це дуже негативна тенденція, тому що війна затягується, їсть дуже багато ресурсів і потребує постійно людей так само, попри те, що у нас роботизується фронт, попри те, що ми бачимо, як зараз зростає кількість безпілотників, як зростають наші можливості. Війна дійсно буде характеризуватися більшим застосуванням БПЛА з обох сторін.

В гонці дронів переможе той, хто не тільки забезпечить масовість і насиченість фронту, але й переважатиме в якості. Сподіваюсь і вірю, що буде Україна!

В плани ворога входить активізація наступальних дій одразу на 2-3 напрямках. Однак, війська рф можуть зосередитися не стільки на територіальних здобутках, а на виснаженні наших підрозділів Сил Оборони. Це може бути пріоритетним завданням для противника.

Збройні Сили України вже реагують на ці виклики і концентруються на веденні активної оборони, завдаючи максимальних втрат противнику.

Війна може перейти зокрема в удари з повітря, в обмін ударами, кожен буде намагатися швидше знищити військові об'єкти та інфраструктуру противника. І в цьому, з нашого боку, ударів по НПЗ, може виявитись недостатньо, тому що це дуже довгострокова перспектива, коли росія відчує більші наслідки. Для нас важливі і удари по військових об'єктах, по аеродромах, як це було на авіабазі "Енгельс-2". Так, там збирається стратегічна авіація, але скільки часу вже не було ударів якраз через те, що Сили оборони України провели вкрай успішну атаку і знищили склади з ракетами

Навіть за умови, що США запровадять жорсткі санкції проти рф путін буде тягнути з мирними переговорами і продовжувати воювати, і навіть за умови стрімкого падіння цін на нафту до кінця 2025 року росія може протягнути. Далі значно складніше і може настати етап коли проблеми і можливий колапс російської економіки почнуть переважати одержимість російського диктатора війною проти України.

путін буде тягти час, в сподіванні, що Президент США відволікатиметься на питання Ірану, Гренландії, Тайваню. Однак, сьогоднішні санкції проти громадян рф які підозрюються у фінансуванні тероризму і підтримку єменських хуситів, по яких завдають удари США, явно свідчить про те, що Земля кругла і від американців так просто не сховаєшся. Головне політична воля, а вона схоже визріває.

Наше завдання вистояти! Дотиснути! Залишилось не так довго!

Боротьба триває!

Слава Україні!