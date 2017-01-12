12.01.2017, Четверг, 18:09

USD 27.3000

RUB 0.4460

EUR 29.0000

Київ

+17°
C

Публікації »

Новини » Анонси

17:43

Ігор Коломойський заходить в Аграрну партію України

08:24

На Донеччині в Авдіївці і Верхньоторецьку відновили водопостачання

08:21

У Києві поліція затримала серійного кривдника студенток

07:51

Випуск новин на ПравдаТут 13.30 5 грудня 2016

07:49

Кому дістався громадський бюджет Ірпеня

07:48

Перестрелка между полицией и службой госохраны случилась по ошибке, погибло 5 человек, - Геращенко

07:29

АТО: Бойовики били в усіх напрямках, всього 25 обстрілів

07:08

Нардеп Добродомов звинуватив голову ДФС Насірова у рейдерській атаці на мережу АЗС «БРСМ-НАФТА»

09:57

Прокуратура Черкащини виявила підробні документи у проекті землеустрою земель села Ягубець

09:54

Коротко про головне. Саакашвілі йде у відставку
Всі новини »

публікації »

Партія імені одного лідера
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Партія імені одного лідера

28 грудня 2016

Як АПУ перетворюється на партію імені однієї особи - Віталія Скоцика

 В Аграрній партії відбувся перезавантаження і не лише кадрове (нещодавно змінилася президія та політрада). Після ряду аграрних мітингів під стінами парламенту, Х з’їзд у Києві  прояснив ще одну тенденцію - на обличчя посилення культу лідера АПУ - Віталія Скоцика,  як у внутрішньому  управлінні партією, так і в зовнішній площині. Такі тенденції не підтримують всередині партії і стають причиною того, що серед партійців зростає невдоволення. Ми задалися питанням: чи справді АПУ перетворилася з помірковано-демократичної партії на партію однієї особи? Щоб з’ясувати це, ми перевірили як саме позиціонує себе АПУ в публічній площині та з чим асоціюється поняття “Аграрна партія України” у Google.

АПУ = Скоцик?

Партії є різних типів: лідерські, демократичні, консервативні, ліберальні тощо. Цілком логічно, що в них на перший план  виступає  фігура лідера, №1 у партійному списку. Втім крім нього в публічній площині є й інші рядові партійні “герої”. Іншими словами - у всьому  є межа. З АПУ в цьому плані не все так просто… Саме Скоцик, за нашими спостереженнями, фігурує на всіх ключових інформаційних матеріалах партії, тоді як решту партійного керівництва не просто знайти, як голку в копиці сіна.  

Але, щоб не бути голослівними, наведемо кілька прикладів.

Перший пункт, який ми перевіряли - це сайт партії (http://agroparty.org.ua/).

Сайт АПУ.jpg

 

26-12-0001.jpg

 

Що ми бачимо тут? Найбільше на сайті саме голови АПУ Віталія Скоцика. У розділі “керівництво” є сторінка лідера, де чітко розписана біографія з фотографією Віталія Євстафійовича. Є інформація про склад президії та політради  партії,  але подано лише прізвища,  імена і по батькові людей. Логічно, що , наприклад,  усіх 115 членів політради описувати, мабуть, складно.  Однак бодай трохи деталей про людей,  які входять  у президію, можливо,  і варто було б дати? А то виходить, що ці 15 осіб з  президії просто опинилися за бортом інформаційного поля АПУ, а партією керує всього лише одна людина!

Президія АПУ

26-12-0002.jpg

Політична рада АПУ

26-12-0003.jpg

біо скоцика.jpg

 

Не обдарував увагою Скоцик і більшість своїх соратників в регіонах. На відміну від Скоцика, якому присвячений цілий розділ сайту, про більшість очільників регіональних партійних організацій мало що відомо. Ми порахували, що з  24 областей у 5 у кращому разі є зазначені ПІБ, в 9 -  додано  ще фото, а в решти 10 є ще контакти голови відділу та його апарату. Повністю заповненим дані за керівниками 6 обласних парторганізацій. Цікаво, що жодної  детальної біографії (проглянь будь ласка чи дійсно її там немає ні в кого), абсолютно нічого немає - партія без людей.

26-12-0004.jpg

Херсонська область

26-12-0005.jpg

Волинська область

26-12-0006.jpg

 

регіони.jpg

 Це, м’яко кажучи, дивно. Партія не будується на одній людині, це - “живий організм”, у якому кожен партієць має своє значення, а тим більше член президії та очільник регіональної організації.

Нагадаємо, в Аграрній партії є 24 регіональні організації, 5 з яких привели партію до перемоги на місцевих виборах у 2016 році. Топ п’ятірка партійних осередків (відповідно до загальної кількості  обраних депутатів в обласні та районні ради) та їх керівників виглядає таким чином: Чернігівська область (очолює Сергій Гайдай), Хмельницька область (Сергій Іващук), Чернівецька (Василь Козак), Полтавська (Віктор Скочко) та Вінницька (Олександр Корнійчук). Саме вони забезпечили представництво партії в обласних та районних радах, що в сумі становить 40 та 1169 обраних депутатів відповідно. Натомість, у Рівненській області, яка є батьківщиною Скоцика, в обласну раду не пройшов жоден кандидат.

AgroPartiya2015.jpg

Незважаючи на те, що лідери регіональних організацій АПУ приводять партію до перемоги, про них ні в новинах, ні у фотозвітах фактично нічого немає. А декого, як, наприклад, Сергія Гайдая, Сергія Іващука… мабуть. за це  виключають з президії. Це така подяка за ефективний результат роботи?

Майстер на всі руки

Виглядає так, що лише Віталій Скоцик - це і економіст, і політик, і соціолог, і фахівець у сільському господарстві - що він майстер на всі руки, а партії більше немає. На одному з зібрань  аграріїв під стінами  парламенту Це виглядає дуже дивно і багато кому видається незрозумілим.

skosuk1.jpg

Аналізуючи новини, фото та відеоматеріали на сайті АПУ, ми помітили, що половина усіх матеріалів - це, по суті, бібліографія кожного кроку Скоцика. Зрозуміло, що він лідер. Але  чи не забагато уваги одній людині? Інформацію про інших діячів партії і втому числі  молодь - мало. Решта матеріалів на сайті  - бюлетені, анонси тощо, також стали майданчиком для Скоцика, а не партії. Знайти  у них думки  інших людей теж  важко,  в кращому випадку  - це 10-15% від усього загалу матеріалів.

Наприклад, до 50% всієї інформації, яка міститься у бюлетенях, присвячена Скоцику. Решта стосується загальних питань життя країни, а думки інших учасників партії з’являються дуже рідко. Та й сам факт того, що їх почали публікувати лише після його заходу в керівництво партії (у червні 2015 р.), свідчить про те, що це його власний інструмента піару, а не механізм розвитку партії.

бюлетень 20.jpg

Скан з бюлетеня №20

Дуже показовою є загальна стрічка новин на сайті АПУ, яка інформує про те, що відбувається у партії. У ній, більше 70% згадувань та коментарів за період з 01.07.2016 по 16.12.2016 стосується саме фігури  ВІталія Євстафійовича.

https://drive.google.com/file/d/0B0ZJZPRmYJoIMXFFbjladDFpXzA/view?usp=sharing (це скрін. він великий і не поміщається у док-файлі)

Не менше Скоцика і на фотоматеріалах АПУ. Окрім того, що він фігурує в більшості новинах та фотоновинах партії, він ще й основне обличчя на робочих зустрічах тощо. Інформацію про інших членів партії та їх фото практично неможливо відшукати - всюди лише Скоцик. Як приклад, робоча зустріч в Умані у квітні 2015 року та в Приморську восени 2016 року.

фотозвіт.jpg

 

приморськ.jpg

Особливо ступінь присутності однієї особи стає очевидною після аналізу рекламної продукції. Плакати (їх засилля було на останніх зібраннях  аграріїв під стінами  парламенту), білборди, газети - все це представлено переважно Скоциком.

рекламна продукція.jpg

Є також його “іменний” календар на 2017 рік. Це виглядає дивно - можливо, було потрібно додати весь колектив партії. Бо чи не забагато одного лідера на всіх матеріалах!?

каледар.jpg

Також цьогоріч з’явилася книга “Як нам жити в епоху змін?” де, знову ж таки, фото Віталія Скоцика.

скоцик книга.jpg

В Інтернеті Аграрна партія = Віталій Скоцик. На перших сторінках пошуковика Google, партія асоціюється переважно зі Скоциком.

26-12-0007.jpg

гугл.jpg

На сторінці новин ми бачимо, що позиція партії озвучується лише вустами Віталія Скоцика. А де інші?

Надія на редизайн провалилася

На Х з’їзді партії теж був очевидний перекіс в сторону реклами тільки однієї людини. Членам партії і запрошеним учасникам роздали папки з інформаційною продукцією і газетою. На її двох сторінках розписувалося, який у партії хороший лідер, а про обласних керівників і членів президії як кіт наплакав.

15592264_1492836494064012_2004874260_n.jpg

Але найбільше людей обурило те, що в оновленій версії відео презентації партії тривалістю 2 хв присутній тільки Віталій Скоцик, який ходить  по полю  і  збирає  колоски. Хоча в партії тисячі членів, ми бачимо лише одну людину.

https://youtu.be/yprlyExjNIg?list=PL-X0TB4Oz3Iywb4qGtjnBr2r5k1Ve1E2Y

Піар Скоцика є - результату немає

Всі ці селфі-акції імені однієї людини почали набридати партійцям і вони все більше задають питань через голів партійних обласних організацій, куди йдуть членські внески, сплачені ними.

Втім найбільше партійців цікавить інше - чому, навіть, вливаючи стільки грошей в промоцію одного обличчя і єдиного бренду, результатів зростання рейтингів партії майже не  видно? АПУ згідно останнього (листопад 2016) дослідження електоральних настроїв населення соцгрупою “Рейтинг” набирає лише 0,9% голосів виборців і посідає 12 місце серед усіх партій.

рейтинг.jpg

Тому АПУ варто задатися питанням - яка доцільність і ефективність такої кампанії? Можливо, лідеру партії пора змінювати не склад президії партії, а почати слухати  партійців і йти єдиним фронтом в Раду?

 

Яндекс.Метрика

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).