Партія імені одного лідера

Як АПУ перетворюється на партію імені однієї особи - Віталія Скоцика

В Аграрній партії відбувся перезавантаження і не лише кадрове (нещодавно змінилася президія та політрада). Після ряду аграрних мітингів під стінами парламенту, Х з’їзд у Києві прояснив ще одну тенденцію - на обличчя посилення культу лідера АПУ - Віталія Скоцика, як у внутрішньому управлінні партією, так і в зовнішній площині. Такі тенденції не підтримують всередині партії і стають причиною того, що серед партійців зростає невдоволення. Ми задалися питанням: чи справді АПУ перетворилася з помірковано-демократичної партії на партію однієї особи? Щоб з’ясувати це, ми перевірили як саме позиціонує себе АПУ в публічній площині та з чим асоціюється поняття “Аграрна партія України” у Google.

АПУ = Скоцик?

Партії є різних типів: лідерські, демократичні, консервативні, ліберальні тощо. Цілком логічно, що в них на перший план виступає фігура лідера, №1 у партійному списку. Втім крім нього в публічній площині є й інші рядові партійні “герої”. Іншими словами - у всьому є межа. З АПУ в цьому плані не все так просто… Саме Скоцик, за нашими спостереженнями, фігурує на всіх ключових інформаційних матеріалах партії, тоді як решту партійного керівництва не просто знайти, як голку в копиці сіна.

Але, щоб не бути голослівними, наведемо кілька прикладів.

Перший пункт, який ми перевіряли - це сайт партії (http://agroparty.org.ua/).

Що ми бачимо тут? Найбільше на сайті саме голови АПУ Віталія Скоцика. У розділі “керівництво” є сторінка лідера, де чітко розписана біографія з фотографією Віталія Євстафійовича. Є інформація про склад президії та політради партії, але подано лише прізвища, імена і по батькові людей. Логічно, що , наприклад, усіх 115 членів політради описувати, мабуть, складно. Однак бодай трохи деталей про людей, які входять у президію, можливо, і варто було б дати? А то виходить, що ці 15 осіб з президії просто опинилися за бортом інформаційного поля АПУ, а партією керує всього лише одна людина!

Президія АПУ

Політична рада АПУ

Не обдарував увагою Скоцик і більшість своїх соратників в регіонах. На відміну від Скоцика, якому присвячений цілий розділ сайту, про більшість очільників регіональних партійних організацій мало що відомо. Ми порахували, що з 24 областей у 5 у кращому разі є зазначені ПІБ, в 9 - додано ще фото, а в решти 10 є ще контакти голови відділу та його апарату. Повністю заповненим дані за керівниками 6 обласних парторганізацій. Цікаво, що жодної детальної біографії (проглянь будь ласка чи дійсно її там немає ні в кого), абсолютно нічого немає - партія без людей.

Херсонська область

Волинська область

Це, м’яко кажучи, дивно. Партія не будується на одній людині, це - “живий організм”, у якому кожен партієць має своє значення, а тим більше член президії та очільник регіональної організації.

Нагадаємо, в Аграрній партії є 24 регіональні організації, 5 з яких привели партію до перемоги на місцевих виборах у 2016 році. Топ п’ятірка партійних осередків (відповідно до загальної кількості обраних депутатів в обласні та районні ради) та їх керівників виглядає таким чином: Чернігівська область (очолює Сергій Гайдай), Хмельницька область (Сергій Іващук), Чернівецька (Василь Козак), Полтавська (Віктор Скочко) та Вінницька (Олександр Корнійчук). Саме вони забезпечили представництво партії в обласних та районних радах, що в сумі становить 40 та 1169 обраних депутатів відповідно. Натомість, у Рівненській області, яка є батьківщиною Скоцика, в обласну раду не пройшов жоден кандидат.

Незважаючи на те, що лідери регіональних організацій АПУ приводять партію до перемоги, про них ні в новинах, ні у фотозвітах фактично нічого немає. А декого, як, наприклад, Сергія Гайдая, Сергія Іващука… мабуть. за це виключають з президії. Це така подяка за ефективний результат роботи?

Майстер на всі руки

Виглядає так, що лише Віталій Скоцик - це і економіст, і політик, і соціолог, і фахівець у сільському господарстві - що він майстер на всі руки, а партії більше немає. На одному з зібрань аграріїв під стінами парламенту Це виглядає дуже дивно і багато кому видається незрозумілим.

Аналізуючи новини, фото та відеоматеріали на сайті АПУ, ми помітили, що половина усіх матеріалів - це, по суті, бібліографія кожного кроку Скоцика. Зрозуміло, що він лідер. Але чи не забагато уваги одній людині? Інформацію про інших діячів партії і втому числі молодь - мало. Решта матеріалів на сайті - бюлетені, анонси тощо, також стали майданчиком для Скоцика, а не партії. Знайти у них думки інших людей теж важко, в кращому випадку - це 10-15% від усього загалу матеріалів.

Наприклад, до 50% всієї інформації, яка міститься у бюлетенях, присвячена Скоцику. Решта стосується загальних питань життя країни, а думки інших учасників партії з’являються дуже рідко. Та й сам факт того, що їх почали публікувати лише після його заходу в керівництво партії (у червні 2015 р.), свідчить про те, що це його власний інструмента піару, а не механізм розвитку партії.

Скан з бюлетеня №20

Дуже показовою є загальна стрічка новин на сайті АПУ, яка інформує про те, що відбувається у партії. У ній, більше 70% згадувань та коментарів за період з 01.07.2016 по 16.12.2016 стосується саме фігури ВІталія Євстафійовича.

https://drive.google.com/file/d/0B0ZJZPRmYJoIMXFFbjladDFpXzA/view?usp=sharing (це скрін. він великий і не поміщається у док-файлі)

Не менше Скоцика і на фотоматеріалах АПУ. Окрім того, що він фігурує в більшості новинах та фотоновинах партії, він ще й основне обличчя на робочих зустрічах тощо. Інформацію про інших членів партії та їх фото практично неможливо відшукати - всюди лише Скоцик. Як приклад, робоча зустріч в Умані у квітні 2015 року та в Приморську восени 2016 року.

Особливо ступінь присутності однієї особи стає очевидною після аналізу рекламної продукції. Плакати (їх засилля було на останніх зібраннях аграріїв під стінами парламенту), білборди, газети - все це представлено переважно Скоциком.

Є також його “іменний” календар на 2017 рік. Це виглядає дивно - можливо, було потрібно додати весь колектив партії. Бо чи не забагато одного лідера на всіх матеріалах!?

Також цьогоріч з’явилася книга “Як нам жити в епоху змін?” де, знову ж таки, фото Віталія Скоцика.

В Інтернеті Аграрна партія = Віталій Скоцик. На перших сторінках пошуковика Google, партія асоціюється переважно зі Скоциком.

На сторінці новин ми бачимо, що позиція партії озвучується лише вустами Віталія Скоцика. А де інші?

Надія на редизайн провалилася

На Х з’їзді партії теж був очевидний перекіс в сторону реклами тільки однієї людини. Членам партії і запрошеним учасникам роздали папки з інформаційною продукцією і газетою. На її двох сторінках розписувалося, який у партії хороший лідер, а про обласних керівників і членів президії як кіт наплакав.

Але найбільше людей обурило те, що в оновленій версії відео презентації партії тривалістю 2 хв присутній тільки Віталій Скоцик, який ходить по полю і збирає колоски. Хоча в партії тисячі членів, ми бачимо лише одну людину.

https://youtu.be/yprlyExjNIg?list=PL-X0TB4Oz3Iywb4qGtjnBr2r5k1Ve1E2Y

Піар Скоцика є - результату немає

Всі ці селфі-акції імені однієї людини почали набридати партійцям і вони все більше задають питань через голів партійних обласних організацій, куди йдуть членські внески, сплачені ними.

Втім найбільше партійців цікавить інше - чому, навіть, вливаючи стільки грошей в промоцію одного обличчя і єдиного бренду, результатів зростання рейтингів партії майже не видно? АПУ згідно останнього (листопад 2016) дослідження електоральних настроїв населення соцгрупою “Рейтинг” набирає лише 0,9% голосів виборців і посідає 12 місце серед усіх партій.

Тому АПУ варто задатися питанням - яка доцільність і ефективність такої кампанії? Можливо, лідеру партії пора змінювати не склад президії партії, а почати слухати партійців і йти єдиним фронтом в Раду?