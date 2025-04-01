Росіяни вдарили з міномета по селу на Херсонщині: загинув чоловік
Минулого тижня російські окупанти обстріляли село Зміївка Бериславського району. Сьогодні з'явилися дані про загибель мирного жителя
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулого четверга, 27 березня, окупанти атакували Зміївку мінометним вогнем.
"Смертельні поранення отримав 52-річний чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким вбитого", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок російської атаки на Дніпро ввечері 28 березня зросла до п'яти осіб. Сьогодні у лікарні помер 68-річний чоловік.
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