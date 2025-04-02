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Представляючись адвокатом у сфері військового права, фігурантка ошукала людей на чималі суми. Крім того, шахрайка вигадала ще одну схему – псевдооренду житла

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 30-річна жінка видавала себе за адвоката у сфері військового права та ошукувала людей, які потребували юридичної допомоги. Вона знайомилася з жертвами через соцмережі, входила в довіру та пропонувала допомогу – переважно родичам загиблих чи полонених військовослужбовців.

Фігурантка обіцяла сприяти в отриманні соцвиплат, а військовим – допомогти звільнитися зі служби. Однак після отримання грошей вона просто зникала.

Крім того, жінка пропонувала оренду житла в Сумах, але після отримання авансу переставала виходити на зв’язок.

Від дій шахрайки постраждали щонайменше 12 осіб, яких вона ошукала на понад 3 мільйони гривень.

Зловмисниці оголосили підозру. Наразі вона перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині засудили шахрая, який ошукав трьох військовослужбовців на понад 600 тисяч гривень.