Під Києвом вибухнув електросамокат: що відомо
У селі Софіївська Борщагівка Бучанського району вибухнув електричний самокат. Причини вибуху наразі невідомі
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.
За наявними даними, інцидент стався на території житлового комплексу "Львівський маєток". Відповідна інформація з'явилася в мережі сьогодні ввечері, 1 квітня.
Про можливих постраждалих наразі не повідомляється.
Нагадаємо, раніше у Львові посеред вулиці згорів електричний скутер.
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