фото: ОВА

Про це інформує RegioNews із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.

За уточненою інформацією, було 13 влучань "Шахедами" у Холодногірському районі міста. З наслідків – пожежі в двох промислових будівлях: горить покрівля 4-поверхової будівлі на площі 1000 кв.м і будівля на площі 500 кв.м.

Також поряд з будівлями пошкоджені більше 10 будинків приватного сектору.

Внаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали восьмеро людей: 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка. Ще одна 48-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Також гострої реакції на стрес зазнала ціла родина: 51-річна жінка, 53-річний чоловік, 16-річна дівчина і 7-річний хлопчик.

Медики надають постраждалим допомогу.

Нагадаємо, ввечері 1 квітня росіяни здійснили дроновий удар по прифронтовій громаді Запорізької області. Загинула людина.