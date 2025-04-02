Харків під масованою атакою "Шахедів": восьмеро постраждалих, серед них – немовля
Вночі 2 квітня російська армія атакувала Харків 15 безпілотниками. Відомо про вісьмох постраждалих
Про це інформує RegioNews із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.
За уточненою інформацією, було 13 влучань "Шахедами" у Холодногірському районі міста. З наслідків – пожежі в двох промислових будівлях: горить покрівля 4-поверхової будівлі на площі 1000 кв.м і будівля на площі 500 кв.м.
Також поряд з будівлями пошкоджені більше 10 будинків приватного сектору.
Внаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали восьмеро людей: 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка. Ще одна 48-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
Також гострої реакції на стрес зазнала ціла родина: 51-річна жінка, 53-річний чоловік, 16-річна дівчина і 7-річний хлопчик.
Медики надають постраждалим допомогу.
Нагадаємо, ввечері 1 квітня росіяни здійснили дроновий удар по прифронтовій громаді Запорізької області. Загинула людина.