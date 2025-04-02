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02 квітня 2025, 00:45

Ракетний удар по Сумах 24 березня: у лікарні помер поранений

02 квітня 2025, 00:45
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фото: прокуратура
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У лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок російського ракетного удару по Сумах 24 березня

Про це повідомляє Сумська міська рада, передає RegioNews.

"Сьогодні в лікарні помер чоловік, який отримав поранення 24 березня внаслідок ворожої атаки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня, росіяни завдали ракетного удару по центру Сум. Вибухова хвиля спричинила значні руйнування будинків, вибила вікна та двері у багатоповерхівках. Зокрема, спалахнули пожежі, зазнали руйнувань будівлі, серед них – школа.

Станом на 28 березня було відомо про 111 постраждалих, серед яких 87 дорослих та 24 дитини.

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