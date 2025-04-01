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01 квітня 2025, 19:04

У Закарпатському ТЦК заявили, що полковник Ярмошевич у них не працює, але зарплату отримував

01 квітня 2025, 19:04
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фото: Рівненський ОМТЦК та СП
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Скандальний ексначальник Рівненського ТЦК та СП Олександр Ярмошевич не працює в Закарпатському ОТЦК та СП. Полковник, який цілувався в службовому кабінеті з жінками-колегами, служить у батальйоні резерву

Про це повідомив Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає RegioNews.

Зазначається, що Олександр Ярмошевич лише отримував зарплату через забезпечення ТЦК, оскільки його військова частина була у процесі формування.

"Військова частина, в якій він проходив службу, у звітний період перебувала в процесі формування та знаходилася на забезпеченні Закарпатського ОТЦК та СП, яке здійснювало нарахування грошового забезпечення для всіх її військовослужбовців. Водночас сам військовослужбовець проходив службу саме у військовій частині, а не в Закарпатському ОТЦК та СП чи його підпорядкованих підрозділах", — пояснили в ТЦК.

Також зазначається, що наразі Ярмошевич "продовжує службу в одному з батальйонів резерву з подальшим призначенням на посаду".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексначальник Рівненського ТЦК та СП Олександр Ярмошевич вказав у декларації, що наразі працює у Закарпатському обласному ТЦК та СП.

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зарплати Закарпаття скандал ТЦК військова служба
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