Бригада "Форпост" відбила російський штурм під Вовчанськом

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На Вовчанському напрямку бійці бригади "Форпост" відбили ворожий штурм, знищивши техніку та піхоту окупантів

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час штурму загарбники застосували дві МТ-ЛБ та БМП-2. Піхота діяла силами до взводу. Захисники Харківщини ліквідували ворога.

"Прикордонники спочатку знищили завчасно виявлену техніку, потім відпрацювали по "мотолигам", які намагалися доїхати до наших позицій. Після розбиття важкої техніки ворожі штурмовики стали наступною мішенню для наших операторів. Скиди знайшли кожного", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині російські окупанти спробували прорватися в напрямку українських позицій під прикриттям системи РЕБ Р-330 "Житель". Ворожий танк та систему РЕБ спалили бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста".