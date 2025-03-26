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26 березня 2025, 14:33

До використання у ЗСУ допустили безпілотний авіакомплекс "Хижий птах"

26 березня 2025, 14:33
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фото: Міноборони
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Міноборони допустило до використання в підрозділах Сил оборони безпілотний авіакомплекс "Хижий птах" вітчизняного виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на оборонного відомства.

Інженери створили БПАК "Хижий птах", враховуючи досвід використання безпілотників у бойових умовах. Цей дрон уже продемонстрував високу ефективність у знищенні бронетехніки та укріплених вогневих позицій противника. Коптери комплексу мають підвищену стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Українські "Хижі птахи" мають рами різних типорозмірів. Вони здатні нести бойове навантаження, достатнє для ураження танків, бронетранспортерів, самохідних артилерійських установок, укріплених бліндажів тощо. Ці безпілотники ефективно знищують окупантів за будь-яких погодних умов, вдень і вночі.

Нагадаємо, раніше іноборони допустило до експлуатації у ЗСУ наземний роботизований комплекс "Лють" вітчизняного виробництва. Цей солдат-робот призначений для виконання широкого спектра завдань у складних умовах.

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