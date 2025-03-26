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26 березня 2025, 16:10

На Закарпатті майстер лісу допустив рубку дерев зі збитками понад 5 млн грн

26 березня 2025, 16:10
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фото: ДБР
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Правоохоронці оголосили підозру майстру лісу Лавківського лісництва Закарпатської області, чия службова недбалість призвела до незаконної вирубки дерев на понад 5,2 млн грн

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

У період з березня по червень 2024 року на кількох ділянках лісництва без відповідних дозволів зрубали понад 480 дерев різних порід, зокрема дубу, граба та акації. Під час перевірки виявлені численні пні незаконно зрубаних дерев.

Посадовець не запобіг незаконним вирубкам, не допомагав знаходити винних і не повідомляв керівництво про це.

Експертиза показала, що збитки для екології перевищують 5,2 млн грн.

Майстра лісу підозрюють у службовій недбалості. Йому загрожує до 5 років увʼязнення.

До суду подали клопотання про відсторонення фігуранта та запобіжний захід. Тривають заходи щодо відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті судитимуть лісників, які незаконно зрубали дерев на понад 12 млн гривень.

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ДБР підозра Закарпаття дерева вирубка дерев
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