На Закарпатті легковик вилетів у кювет та перекинувся: пасажирку затисло в авто

фото: ДСНС України у Закарпатській області

Автопригода сталася сьогодні вранці, 1 квітня, у селищі Воловець Мукачівського району. Надзвичайники врятували потерпілу

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Закарпатській області, інформує RegioNews.

За наявними даними, близько 07:55 автомобіль Skoda Superb рухався вулицею Карпатською, вилетів із дороги та перекинувся.

Водій легковика самостійно вибрався з нього, а пасажирку на задньому сидінні затисли понівечені конструкції авто. Надзвичайники деблокували жінку 1968 року народження. Медики ушпиталили потерпілу до Воловецької центральної лікарні.

"Наразі правоохоронні органи встановлюють обставини аварії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті водій BMW спеціально збив поліцейську під час перевірки документів і втік.