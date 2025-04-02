Контрабанда айфонів в Україну на мільйони гривень: справу скерували до суду
Правоохоронці у Закарпатській області завершили розслідування у справі про контрабанду смартфонів Apple на понад 9 мільйонів гривень
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Наразі обвинувальний акт у справі направлений до суду.
Зазначається, що житель Київщини, який намагався провезти в Україну партію ґаджетів відомої марки, свою провину визнав у повному обсязі.
Нагадаємо, у грудні на кордоні на Закарпатті правоохоронці вилучили велику кількість смартфонів Apple. Чоловік намагався ввезти гаджети в Україну на власній автівці, сховавши їх під обшивкою багажного відсіку та у запасному колесі.
Правоохоронці вилучили авто та мобільні телефони, на них накладений арешт. Вартість арештованого майна перевищує 10 мільйонів гривень.