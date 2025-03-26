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26 березня 2025, 14:59

На Донеччині командира оштрафували на 17 тис. грн за смерть солдата

26 березня 2025, 14:59
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фото: ілюстративне
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Слов’янський міськрайонний суд Донецької області визнав винним командира інженерно-саперного відділення одного з механізованих батальйонів у недбалому ставленні до військової служби, яке призвело до смерті його підлеглого

Про це йдеться у рішенні суду, передає RegioNews.

Як зазначається, ввечері 26 лютого 2025 року військовослужбовець повідомив командиру про термінову необхідність звернутися до медичного пункту через проблеми з серцем, але той відмовився відпустити солдата до медичного пункту. Уночі боєць помер.

Експертиза встановила, що смерть солдата наступила внаслідок "гострої коронарної недостатності".

Розслідування встановило, що командир своїми діями фактично позбавив військового можливості отримати необхідну медичну допомогу. Проте суд ухвалив рішення лише про штраф у розмірі 17 000 гривень.

Нагадаємо, на Донеччині росіяни вбили двох мирних жителів, ще декілька зазнали поранень.

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