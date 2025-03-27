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27 березня 2025, 18:00

Житель Дніпропетровщини викрав вантажівку роботодавця та продав її на Київщині

27 березня 2025, 18:00
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фото: Нацполіція
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Поліцейські Кам’янського викрили 34-річного чоловіка, який незаконно заволодів вантажним автомобілем свого роботодавця та намагався нажитися на його продажі. Зловмисника судитимуть

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Слідчі встановили, що 26 січня власник вантажівки марки "КамАЗ" доручив водію відвезти транспортний засіб на СТО для проведення технічного огляду. Наступного дня підозрюваний скористався тим, що за ним ніхто не стежить, і замість виконання доручення відправив вантажівку в Київську область, де продав її.

Правоохоронці оперативно вийшли на слід викраденого автомобіля та повернули його законному власнику. Фігуранту повідомили про підозру за незаконне заволодіння транспортним засобом.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 43-річного жителя Рівного звинувачують у незаконному продажу позашляховиків, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога.

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