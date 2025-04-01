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01 квітня 2025, 21:25

У Запоріжжі юрист "торгував" фейковими документами для ухилянтів

01 квітня 2025, 21:25
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили юриста з Запоріжжя. Він намагався допомогти призовнику виїхати за кордон

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 48-річного юриста підприємства. Він намагався допомогти військовозобов'язаному уникнути мобілізації та виїхати з України.

Юрист через знайомих знайшов жінку, в якої мобілізували сина. Призовник вже знаходився в тренінговому центрі ЗСУ, коли намагався уникнути військової служби.

За 15 тисяч доларів США юрист пообіцяв його матері організувати виготовлення фіктивних документів, які б підтверджували непридатність до служби з подальшим виключенням з військового обліку. Під час отримання хабаря юриста затримали.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили схему ухилення від мобілізації. Через державний кордон України пропонували виїхати за грошову винагороду від 2500 до 7000 доларів. Оголошення про це розміщували в соцмережах.

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