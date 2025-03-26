На Херсонщині двоє військових налагодили бізнес на виплаті фіктивних "бойових"

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Національної поліції викрили корупційну схему, організовану двома посадовцями військової частини на Херсонщині. Вони вимагали гроші у військовослужбовців за нарахування їм фіктивних «бойових» виплат

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, до організації злочинного бізнесу були залучені командир взводу забезпечення та начальник автотранспортного підрозділу. Вони вступили у змову та пропонували військовослужбовцям оформлення підвищених виплат за нібито виконання бойових завдань у районі бойових дій, хоча насправді вони там не перебували.

За такі "послуги" посадовці вимагали до 30 тисяч гривень щомісяця.

Відомо, що упродовж 2024 року зловмисники незаконно отримали майже 1,5 мільйона гривень. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Херсонщині через російські обстріли постраждали 3 цивільних.