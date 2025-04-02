Житель Дніпропетровщини стріляв по авто з людьми та погрожував вбити перехожого

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На Дніпропетровщині судитимуть 43-річного мешканця Покрова Нікопольського району, який відкрив стрілянину у дворі житлового будинку, а потім погрожував вбивством випадковому перехожому

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Інцидент стався 28 березня, близько 19:45, на вулиці Героїв Артану. Як встановили правоохоронці, чоловік у дворі багатоповерхівки дістав травматичний пістолет і здійснив постріл у напрямку автомобіля, всередині якого перебували люди. Після цього він почав погрожувати зброєю 31-річному місцевому мешканцю, який опинився поруч.

Поліцейські оперативно затримали порушника, вилучили в нього пістолет та набої. Наступного дня, 29 березня, фігуранту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст.129 (погроза вбивством).

"Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Триває досудове розслідування", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Волині затримали браконьєра, який стріляв у єгеря та вбив його дружину.