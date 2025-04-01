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01 квітня 2025, 23:55

Лідер "Океан Ельзи" Вакарчук пояснив, за що він отримав тисячі гривні військової зарплати і куди пішли гроші

01 квітня 2025, 23:55
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Фото: YouTube
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Відомий музикант Святослав Вакарчук в декларації вказав військову зарплату. Артист пояснив, що це за гроші та куди він їх спрямував

Про це співак написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Нещодавно у мережі зʼявилась декларація про доходи Святослава Вакарчука. Там було вказано, що співак отримав близько 330 тисяч гривень військової зарплати. Це пояснювалось, зокрема, тим, що він обіймає офіцерську посаду в морально-психологічному забезпеченні ЗСУ. Артист проходив військову кафедру за фахом "військова соціологія, психологія", отримав звання лейтенанта та був направлений до Львівської військово-цивільної адміністрації.

У своїй публікації Святослав Вакарчук підтвердив, що він отримав цю зарплату. Проте він зазначив, що ці гроші він передав на підтримку армії. Він пояснив, що в нього автоматичний переказ на рахунок фонду "Повернись живим".

"Нагадаю ще раз, бо бачу є необхідність. Моя щомісячна зарплата військовослужбовця повертається назад у військо на його потреби, а саме: з моєї зп картки налаштовано автоматичне перерахування отриманої суми на фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим”. ps. вибачайте ті, кому ламаю клікбейт і не даю маніпулювати", - написав Вакарчук.

Слід зазначити, що ще на початку повномасштабної війни артист поповнив лави територіальної оборони Львівщини. Зараз він обіймає посаду офіцера морально-психологічного забезпечення. Серед його обов'язків, зокрема, поїздки на фронт до військових.

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