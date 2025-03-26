В Росії оголосили вироки 24 військовополоненим із бригади "Азов"

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Російський суд у Ростові-на-Дону виніс вирок 24 українським військовополоненим із бригади "Азов". Їх засудили до тривалих термінів ув'язнення – від 13 до 23 років

Про це повідомили "Ґрати" з посиланням на пресслужбу Південного окружного військового суду, передає RegioNews.

Азовців обвинуватили у насильницькому захопленні влади та зміні конституційного ладу РФ, а також в організації діяльності терористичної організації чи участі у ній.

Обвинувачення базується на тому, що 2 серпня 2022 року рішенням Верховного Суду Російської Федерації "Азов" визнаний терористичною організацією.

На оголошенні вироку військових тримали у кайданах.

Так, 13 років виправної колонії загального режиму отримали Олена Бондарчук, Лілія Павріанідіс, Олена Аврамова, Ірина Могитич, Владислава Майборода, Марина Текін, Ніна Бондаренко.

14 років виправної колонії загального режиму призначили Лілії Руденко та Наталії Гольфінер. Жінок судили заочно. 13 вересня 2024 року усіх дев'ятьох звільнили під час обміну військовополоненими. Вісім жінок працювали кухарками в "Азові", а одна була керівницею продовольчого складу "Азову" до січня 2022 року.

14-х чоловіків засудили до різних термінів у виправній колонії суворого режиму. Олег Жарков отримав 13 років позбавлення волі. Олег Міжгородський — 17 років. Анатолій Гріцик — 19 років. Артем Гребешков та Олександр Ірха засуджені до 20 років.

По 22 роки позбавлення волі отримали Олег Тишкул, Олександр Мухин, Ярослав Ждамаров, Олександр Мероченець, Микита Тімонін, Артур Грецький. Ще трьох — Олексія Смикова, Давіда Касаткіна та Дмитра Лабінського засудили до 23 років виправної колонії суворого режиму. Касаткіна обміняли 22 вересня 2022 року, а Лабінського 6 травня 2023 року, тож чоловіків судили заочно.

Один з обвинувачених бійців — 55-річний Олександр Іщенко — загинув у російському СІЗО. Суд закрив справу проти нього. Про його смерть стало відомо на засіданні у липні 2024 року. Протягом судового процесу він неодноразово скаржився на погане самопочуття, його адвокат вимагав надати йому медичну допомогу. У російських документах, які передали разом із тілом загиблого, вказано, що "причина смерті не встановлена".

Під час суду військовополонені заявляли про тортури після затримання та побиття під час конвоювання.

Нагадаємо, Фінляндія засудила до довічного ув'язнення росіянина. Ян Петровський (також відомий як Воїслав Торден) причетний до вбивства 22 українських військових та важкого поранення ще чотирьох воїнів ЗСУ восени 2014 року на Луганщині.