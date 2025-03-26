Російський дрон пошкодив притулок з тваринами, яких врятували з Донеччини та Харківщини
У вівторок, 25 березня, близько 22:00 ворожий ударний безпілотник атакував притулок для свійських евакуйованих тварин у Харківському районі
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Приміщення зазнали суттєвих пошкоджень.
У притулку перебувають коні, вівці, кози, свині, яких врятували з Авдіївки, Покровська, Вовчанська, Купʼянська тощо.
На щастя, тварини не постраждали.
Нагадаємо, вранці 26 березня росіяни вдарили дроном по центру Краматорська. Пошкоджена багатоповерхівка.
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