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Правоохоронці продовжують розслідувати воєнні злочини росіян. На цей раз повідомили про підозру трьом окупантам, які викрали ветерана АТО

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру трьом російським військовим. Під час окупації Ізюмського району у квітні 2022 року озброєні загарбники увірвалися до будинку мешканця села Іванчуківка. Вони провели обшук, вимагаючи видати вогнепальну зброю та українську символіку. Потім вони викрали чоловіка та повезли його в невідомому напрямку.

Потерпілий - колишній учасник АТО, який перебував в російському полоні. В 2023 році його тіло повернули в Україну під час репатріації.

Поліцейські з'ясували, що до злочину причетні 26-річний командир автомобільного відділення військової частини № 52562 (26-й танковий полк) та 39-річний командир взводу військової частини № 54096; 37-річний заступник командира взводу тієї ж військової частини РФ. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше індентифікували російського військового, який брав участь у катуванні жителя Мелітопольщини. Як з'ясувало слідство, росіяни викрали чоловіка і жорстоко його бити. Зокрема, його катували током, намагаючись схилити до співпраці.