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У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував пенсіонерку. Він зірвав золоту прикрасу прямо з її вуха

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував 72-річну пенсіонерку. Це сталось у Святошинському районі. Чоловік прослідував за жінкою. Дочекавшись слушного моменту - він вирвав з її вуха золоту прикрасу та втік.

Правоохоронці затримали грабіжника. Ним виявився 39-річний киянин. Йому вже повідомили про підозру. Тепер чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Рівному перед судом постане чоловік, який пограбував жінку. Він стежив за нею аж до її під'їзду, а потім вдарив по обличчу щонайменше шість разів та вкрав речі.