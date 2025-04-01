У Києві збільшили дозволену швидкість на дорогах

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Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"За результатами комісійного обстеження столичних вулиць потенційну кількість ділянок, де швидкісний режим міг бути підвищений до 80 км/год, скоротили із зазначених 17 до 7. Утім після додаткового аналізу аварійності ділянок на трьох із них виявили випадки ДТП із летальними випадками у 2024 році. Тож на цих трьох відрізках – Наддніпрянському шосе, Столичному шосе та просп. Миколи Бажана – підвищення швидкості не дозволять", - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 квітня, 2025 року збільшення швидкісного режиму до 80 км/год у столиці можливе лише на чотирьох ділянках:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку – від вул. Електриків до Гаванського мосту).

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