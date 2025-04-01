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01 квітня 2025, 13:39

У Києві збільшили дозволену швидкість на дорогах

01 квітня 2025, 13:39
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фото: autoua.net
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В українській столиці обмежать кількість ділянок для підвищення швидкісного режиму

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"За результатами комісійного обстеження столичних вулиць потенційну кількість ділянок, де швидкісний режим міг бути підвищений до 80 км/год, скоротили із зазначених 17 до 7. Утім після додаткового аналізу аварійності ділянок на трьох із них виявили випадки ДТП із летальними випадками у 2024 році. Тож на цих трьох відрізках – Наддніпрянському шосе, Столичному шосе та просп. Миколи Бажана – підвищення швидкості не дозволять", - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 квітня, 2025 року збільшення швидкісного режиму до 80 км/год у столиці можливе лише на чотирьох ділянках:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку – від вул. Електриків до Гаванського мосту).

Нагадаємо, у Києві чоловік обікрав автомобіль: йому світить 8 років тюрми.

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