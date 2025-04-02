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Багато хто припускає, що колишній головнокомандувач ЗСУ може стати кандидатом в президенти України в майбутньому. Генерал прокоментував ці припущення

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині - посол України у Великобританії, Валерій Залужний висловився щодо потенційної участі у виборах президента. За його словами, доки триває війна - ми всі повинні працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Щодо чуток про його кандидатуру, він заявив, що чутки не коментує.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'являлась інформація, що нібито Володимир Зеленський готується до виборів влітку 2025 року. Проте в Офісі президента заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.