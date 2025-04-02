00:58  02 квітня
Залужний пояснив, чи буде він балотуватися на вибори президента
00:45  02 квітня
Ракетний удар по Сумах 24 березня: у лікарні помер поранений
01:42  02 квітня
Правоохоронці накрили незаконний видобуток бурштину: вилучили понад 120 кг "сонячного каменю"
UA | RU
UA | RU
02 квітня 2025, 03:05

На Волині чоловік підпалив заправку WOG: що йому загрожує

02 квітня 2025, 03:05
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який підпалив заправку. Тепер він може потрапити за ґрати

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Про підозру повідомили 38-річному жителю селища Ратне. Вночі 28 березня в нетверезому стані він прийшов на заправку "WOG" з каністрою. Рідиною з каністри він облив підлогу, стіни та стелажі з товарами – і підпалив.

Чоловіка швидко затримали правоохоронці. Тепер йому загрожує позбавлення волі до десяти років.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік підпалив авто боса. Виявилося, що таким чином він помстився за звільнення. Тепер йому загрожує до десяти років ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підпал прокуратура
Підпалив дачний будинок заради розваги: на Сумщині поліція затримала палія
01 квітня 2025, 11:55
На Прикарпатті пʼяний чоловік підпалив будинок сусіда
01 квітня 2025, 01:49
Всі новини »
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
На Рівненщині чоловіка пограбували прямо на вулиці
02 квітня 2025, 04:11
ЗСУ показали, як нищать на Краматорському напрямку ворожі безпілотники та укриття з окупантами
02 квітня 2025, 03:49
Житель Дніпропетровщини стріляв по авто з людьми та погрожував вбити перехожого
02 квітня 2025, 03:35
Контрабанда айфонів в Україну на мільйони гривень: справу скерували до суду
02 квітня 2025, 03:19
Ошукала людей на 3 мільйони гривень: на Сумщині викрили псевдоадвоката
02 квітня 2025, 02:50
Харків під масованою атакою "Шахедів": восьмеро постраждалих, серед них – немовля
02 квітня 2025, 02:18
У Міноборони розповіли про рекордні втрати росіян у перший місяць весни
02 квітня 2025, 02:05
Правоохоронці накрили незаконний видобуток бурштину: вилучили понад 120 кг "сонячного каменю"
02 квітня 2025, 01:42
На Сумщині піротехніки знищили 4 боєприпаси
02 квітня 2025, 01:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »