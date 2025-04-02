Фото: прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який підпалив заправку. Тепер він може потрапити за ґрати

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Про підозру повідомили 38-річному жителю селища Ратне. Вночі 28 березня в нетверезому стані він прийшов на заправку "WOG" з каністрою. Рідиною з каністри він облив підлогу, стіни та стелажі з товарами – і підпалив.

Чоловіка швидко затримали правоохоронці. Тепер йому загрожує позбавлення волі до десяти років.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік підпалив авто боса. Виявилося, що таким чином він помстився за звільнення. Тепер йому загрожує до десяти років ув'язнення.