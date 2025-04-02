На Волині чоловік підпалив заправку WOG: що йому загрожує
Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який підпалив заправку. Тепер він може потрапити за ґрати
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Про підозру повідомили 38-річному жителю селища Ратне. Вночі 28 березня в нетверезому стані він прийшов на заправку "WOG" з каністрою. Рідиною з каністри він облив підлогу, стіни та стелажі з товарами – і підпалив.
Чоловіка швидко затримали правоохоронці. Тепер йому загрожує позбавлення волі до десяти років.
Нагадаємо, раніше в Києві чоловік підпалив авто боса. Виявилося, що таким чином він помстився за звільнення. Тепер йому загрожує до десяти років ув'язнення.
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