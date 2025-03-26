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Поліція відкрила кримінальну справу за фактом дій місцевої влади при проведенні робіт з благоустрою та впорядкування території в селі Івківці Прилуцького району, де могли бути поховані жертви Голодомору

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою або іншим місцем поховання).

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка провела огляд території та опитала місцевих жителів.

Досудове розслідування триває, поліцейські продовжують вивчати необхідну документацію щодо наявності поховань часів Голодомору на ділянці виконаних робіт та готують запити до відповідних органів.

На ситуацію відреагував Національний музей Голодомору-геноциду. В установі звернулися до місцевої влади з вимогою відновити благоустрій меморіальної території та маркувати її відповідним чином.

Раніше журналісти телеканалу "Прилуки" зафіксували, як на місці ймовірного поховання працювала техніка. Місцеві жителі, чиї родичі могли бути поховані на цій ділянці, заявили, що їх не повідомляли про проведення робіт.

Нагадаємо, раніше на Львівщині чоловіка засудили до 9 років ув’язнення за наругу над могилами воїнів.