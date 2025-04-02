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02 квітня 2025, 04:25

Втік, щоб доглядати за хворою матір'ю: на Львівщині судили солдата за СЗЧ

02 квітня 2025, 04:25
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На Львівщині винесли вирок військовому, який самовільно залишив частину. За його словами, він це зробив, бо погіршився стан здоров'я його матері

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Львівській області засудили солдата, який самовільно залишив військову частину та не з'являвся на службі два місяці. За даними слідства, він знаходився за місцем свого проживання.

На суді чоловік пояснив, що залишив місце служби через життєві обставини. Він розповів, що його мати хворіє та потребує догляду. Коли він дізнався, що в його матері стан здоров'я погіршився, він повернувся до Івано-Франківська, і на службу не повертався. Про від'їзд він нікого не повідомляв.

Суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Він пояснив це тим, що раніше брав участь у бойових діях у 2014 році, але залишив військову частину після смерті дружини. Проте суд призначив три роки позбавлення волі.

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суд ухилення від служби СЗЧ Львівська область вирок
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