Російський безпілотник атакував Херсон: поранена жінка
У вівторок ввечері, 1 квітня, російські загарбники вкотре атакували Херсон безпілотником. Через обстріл поранення дістала цивільна
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
Відомо, що окупанти вдарили по Дніпровському району міста близько 18:00.
Внаслідок вибуху БпЛА постраждала херсонка 1976 року народження. Жінка дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.
"Потерпілу доправили до лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 квітня окупаційні російські війська атакували дроном Херсон. Внаслідок удару БпЛА тяжкі поранення дістала 59-річна жінка, лікарі борються за її життя.
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