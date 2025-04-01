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01 квітня 2025, 19:32

"Переплатили" 14 мільйонів: отримав підозру посадовець Укртранснафти

01 квітня 2025, 19:32
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Фото: прокуратура
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Правоохоронці оголосили про підозру одному з керівників Укртранснафти. Його звинувачують у службовій недбалості

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці оголосили про підозру одному з керівників "Укртранснафта" у службовій недбалості під час закупівлі пересувної насосної установки.

За даними прокуратури, посадовець у травні 2022 року затвердив висновок за результатами розгляду їхніх комерційних пропозицій про закупівлю пересувної насосної установки за майже 17 мільйонів гривень. При цьому підприємець, в якого "Укртранснафта" купила цю установку, придбав її до угоди за 3 мільйони гривень. Тобто, ринкова вартість пересувної насосної установки завищена на майже 14 млн гривень.

Нагадаємо, раніше на Київщині посадовець заволодів грошима, які виділяли на взуття українським військовим. Він завдав збитку на понад 940 тисяч гривень. Він прийняв поставлені за договором військове взуття, яке було неякісне.

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