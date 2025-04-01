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У День сміху фахівці Національного природного парку вирішили розповісти про напад ведмедя на ведучого "Світ навиворіт". Нещодавно Комаров знімав проєкт у Карпатах

Про це розповіли в Національному природному парку "Черемоський", передає RegioNews.

У повідомлені йдеться про те, що на території парку ведмідь напав на ведучого проєкту "Світ навиворіт" Дмитра Комарова. Проте варто зазначити, що про це написали в Міжнародний день сміху, і в тексті є певні гумористичні моменти.

Наприклад, в коментарях фахівці написали, що вони для порятунку ведучого переконали ведмедя, що Комаров більше не говорить російською. За словами блогерки Любові Бойко, ведмедю надали відповідні докази.

Слід зазначити, що нещодавно Дмитро Комаров у своєму проєкті розповідав про колишній військовий секретний обʼєкт на Буковині. Йдеться про Памір у Чернівецькій області. Це одна з найвищих ділянок Карпат. У радянські часи там працювала радіолокаційна станція. Місцеві жителі навіть підписували папери про нерозголошення державної таємниці.