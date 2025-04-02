У Міноборони розповіли про рекордні втрати росіян у перший місяць весни

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У березні безповоротні і санітарні втрати російської армії склали 41 160 осіб. Також Сили оборони знищили або вивели з ладу 272 танки, 1 644 артилерійські системи, 607 бойових броньованих машин та 3 545 одиниць автотранспорту та автоцистерн окупантів

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що за перший квартал 2025 року убитими та пораненими ворог втратив 125 970 осіб.

"У березні українські захисники уразили 1 644 артилерійські системи загарбників. Це найбільший місячний показник від початку широкомасштабного вторгнення рф. Рекордну кількість ворожих артсистем наші воїни знищили та підбили 27 березня – 122 одиниці", — йдеться у повідомленні.

"Також у перший місяць весни українські захисники уразили 3 545 одиниць автотранспорту та автоцистерн ворога.

"Найбільше автотранспорту росіяни втратили 27 березня – 210 машин. Це найвищий показник за весь період широкомасштабного вторгнення рф", — додали в Міноборони.

Нагадаємо, протягом березня протиповітряна оборона Сил оборони України знищила понад 4 000 повітряні ворожі цілі. Йдеться про ворожі ракети та безпілотники різних типів.