У Бельгії скасували показ проросійського фільму після звернення України

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Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає RegioNews.

Зазначається, що українське посольство звернулося до федерального уряду та уряду регіону Фландрія, місцевої влади Льовена, керівництва фестивалю DOCVILLE та Левенського Католицького університету із закликом скасувати показ цього фільму.

У результаті керівник фестивалю DOCVILLE та ректор Льовенського Католицького університету повідомили про скасування показу.

Фільм Анастасії Трофімової "Russians at War" представляє російських солдатів у війні проти України як "жертв обставин", замовчуючи їхню відповідальність за воєнні злочини – вбивства, тортури, зґвалтування, мародерство та примусову депортацію українських дітей.

У МЗС наголосили, що російській пропаганді немає місця на культурних платформах. Культурна сцена не має використовуватися для поширення брехні про війну та виправдання агресора.

Що відомо про фільм "Russians at War"

Документальний фільм "Russians at War" ("Росіяни на війні") зняла російсько-канадська режисерка Анастасія Трофімова, яка раніше працювала у пропагандистській мережі Russia Today. Для створення стрічки вона провела майже рік із російським батальйоном, який бере участь у бойових діях на сході України.

У вересні 2024 року фільм був включений у позаконкурсну програму Венеційського міжнародного кінофестивалю. Три додаткові покази були заплановані на 6 вересня. Це викликало рішучий протест з боку Міністерства закордонних справ України та українського посла в Італії. Державне агентство України з питань кіно також закликало виключити стрічку з програми фестивалю.

Крім того, у вересні цей фільм демонстрували на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF). Проти його показу виступили Генеральне консульство України в Торонто, група народних депутатів України та віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд, яка публічно засудила участь стрічки у фестивалі.

Спочатку TIFF скасував показ через "потенційні загрози для безпеки фестивалю та громадського порядку", але згодом організатори ухвали рішення відновити його.

Нагадаємо, у німецькому Вісбадені на goEast Film Festival 2025, що проходитиме з 23 по 29 квітня, покажуть п'ять українських фільмів.