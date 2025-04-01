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01 квітня 2025, 12:58

Чоловікам призовного віку більше не треба показувати військовий документ для оформлення паспорта за кордоном

01 квітня 2025, 12:58
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фото: ілюстративне
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Статус перевірятимуть у реєстрі, а якщо даних немає – автоматично ставитимуть на облік та створюватимуть електронний документ без медкомісії

Про це в Телеграмі повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

"Уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів", - йдеться у повідомленні.

Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.

Працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

"І що важливо: без проходження медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ. Працюємо над мінімізацією бюрократії та спрощенням процесу надання державних сервісних послуг", - підсумував Клименко.

Раніше повідомлялось, що українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікових документів.

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