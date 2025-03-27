Прикордонники "підсмажили" гармату та укриття окупантів на Півдні
На Півдні України воїни Одеського прикордонного загону влучно відпрацювали дронами по замаскованих позиціях росіян
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Ще одна російська гармата замовкла назавжди, а укриття окупантів перетворилося на руїни", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині Сили безпілотних уразили рідкісну північнокорейську САУ "Коксан".
Також днями на Харківщині полк "Ахіллес" знищив танки, мінний загороджувач і вантажівки окупантів.
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