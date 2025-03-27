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27 березня 2025, 15:35

Прикордонники "підсмажили" гармату та укриття окупантів на Півдні

27 березня 2025, 15:35
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фото: ДПСУ
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На Півдні України воїни Одеського прикордонного загону влучно відпрацювали дронами по замаскованих позиціях росіян

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Ще одна російська гармата замовкла назавжди, а укриття окупантів перетворилося на руїни", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині Сили безпілотних уразили рідкісну північнокорейську САУ "Коксан".

Також днями на Харківщині полк "Ахіллес" знищив танки, мінний загороджувач і вантажівки окупантів.

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