Відсьогодні всі бронювання від мобілізації, оформлені за старими правилами, втратили чинність

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З 1 квітня всі бронювання, оформлені за старими правилами, втратили чинність. Продовжити "броню" своїх фахівців можуть компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки України.

Як відомо, наприкінці лютого Кабмін дозволив підприємствам, які ще не встигли підтвердити критичність та перебронювати працівників до 31 березня. До цієї дати бронювання працівників таких підприємств залишатимуться чинними.

За словами Першої віцепрем’єр-міністерки — Міністерки економіки України Юлії Свириденко, бронювання — це важлива складова ефективної роботи економіки, адже аналітика показує, що статус критичних мають 12% підприємств і вони у 2022-2023 роках принесли 67% доходів всіх підприємств.

Подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал Дія. Це означає, що керівникам підприємств більше не потрібно оформлювати паперові накази – процес відбувається повністю в електронному форматі. Якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки попереднє бронювання необхідно анулювати.

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