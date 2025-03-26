14:59  26 березня
На Донеччині командира оштрафували на 17 тис. грн за смерть солдата
11:17  26 березня
На Кіровоградщині працівниця суду незаконно нарахувала підлеглим понад 150 000 гривень доплат
10:11  26 березня
На Буковині судитимуть експосадовця, який за 8000 євро переправляв чоловіків через кордон
UA | RU
UA | RU
26 березня 2025, 14:51

В Україні оновили порядок отримання пенсій: кого стосуються зміни

26 березня 2025, 14:51
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для ВПО, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Раніше деякі категорії пенсіонерів, а саме: особи, які отримали довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, та громадяни, які виїхали за кордон після цієї дати або проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), — мали окремий алгоритм отримання пенсійних виплат. Це ускладнювало отримання коштів.

Відтак Кабмін ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження: в Україні, на ТОТ чи за кордоном.

Відтепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише Ощадбанку, як було до цього.

Також встановлено, що для отримання пенсійних виплат громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або проживають на ТОТ, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Проходження фізичної ідентифікації має відбуватись щороку до 31 грудня.

Крім того, якщо пенсіонери проживають на ТОТ, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці півроку пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.

Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної території України — живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він.

Окрім того, виплата пенсій громадянам на ТОТ та тим, які виїхали з ТОТ, відбувається за умови підтвердження інформації про неодержання пенсії від РФ. Для цього необхідно написати заяву на Пенсійного фонду України.

Зазначимо, в Україні станом на початок 2025 року налічувалось понад 10 мільйонів громадян, які отримують пенсійні виплати.

Нагадаємо, в Україні змінився показник для обчислення пенсій.

Читайте також: Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пенсіонери пенсія Кабмін єдиний порядок ТОТ ідентифікація
Росіяни розпочали нову хвилю рейдів для мобілізації місцевих на ТОТ, – ЦНС
26 березня 2025, 02:34
Нападали і грабували пенсіонерів: на Харківщині затримали 4 зловмисників
19 березня 2025, 08:13
Окупанти на Луганщині роздають землю своїм військовим, – ЦНС
17 березня 2025, 09:53
Всі новини »
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
Що таке прокрастинація та як не відкладати справи на потім? Топ 5 легких способів
26 березня 2025, 15:04
На Донеччині командира оштрафували на 17 тис. грн за смерть солдата
26 березня 2025, 14:59
Російський дрон пошкодив притулок з тваринами, яких врятували з Донеччини та Харківщини
26 березня 2025, 14:54
До використання у ЗСУ допустили безпілотний авіакомплекс "Хижий птах"
26 березня 2025, 14:33
В Росії оголосили вироки 24 військовополоненим із бригади "Азов"
26 березня 2025, 14:32
На Вінниччині судитимуть жінку, яка за 20 тисяч доларів оформлювала фіктивні групи інвалідності військовозобов’язаним чоловікам
26 березня 2025, 14:11
Готували подвійний теракт біля ТЦК: у Тернополі затримали російську агентурну пару
26 березня 2025, 13:59
В Одеській області поліцейські затримали таксиста з двома пасажирами, які намагались незаконно перетнути державний кордон
26 березня 2025, 13:52
Пенсіонерка за "порятунок" доньки заплатила аферистам 25 тис. грн
26 березня 2025, 13:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »