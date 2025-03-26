В Україні оновили порядок отримання пенсій: кого стосуються зміни

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Уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для ВПО, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Раніше деякі категорії пенсіонерів, а саме: особи, які отримали довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, та громадяни, які виїхали за кордон після цієї дати або проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), — мали окремий алгоритм отримання пенсійних виплат. Це ускладнювало отримання коштів.

Відтак Кабмін ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження: в Україні, на ТОТ чи за кордоном.

Відтепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише Ощадбанку, як було до цього.

Також встановлено, що для отримання пенсійних виплат громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або проживають на ТОТ, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Проходження фізичної ідентифікації має відбуватись щороку до 31 грудня.

Крім того, якщо пенсіонери проживають на ТОТ, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці півроку пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.

Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної території України — живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він.

Окрім того, виплата пенсій громадянам на ТОТ та тим, які виїхали з ТОТ, відбувається за умови підтвердження інформації про неодержання пенсії від РФ. Для цього необхідно написати заяву на Пенсійного фонду України.

Зазначимо, в Україні станом на початок 2025 року налічувалось понад 10 мільйонів громадян, які отримують пенсійні виплати.

Нагадаємо, в Україні змінився показник для обчислення пенсій.

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