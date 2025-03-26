На Вінниччині судитимуть жінку, яка за 20 тисяч доларів оформлювала фіктивні групи інвалідності військовозобов’язаним чоловікам

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо жительки Вінницької області, причетної до незаконного оформлення груп інвалідності чоловікам для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон. Обвинувальний акт передано до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

За даними слідства, жінка розгорнула свою діяльність приблизно рік тому. Вона допомагала оформлювати групу інвалідності без жодних медичних підстав, отримуючи за це близько 20 тисяч доларів США. Фіктивні документи видавалися різними медичними установами регіону.

Згодом вона почала оформлювати довідки про необхідність постійного догляду для близьких осіб. Вартість такої "послуги" становила 10 тисяч доларів США.

Зловмисницю затримали "на гарячому" під час отримання грошей.

Жінці інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України). Їй загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Вінниччині ДБР повідомило про підозру організаторам схеми із вивезення за кордон військових, які пішли в СЗЧ.