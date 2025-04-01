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Правоохоронці затримали двох чоловіків, які напали на перехожого. Це сталось, коли вони були п'яні

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали киян, які жорстоко побили незнайомця. Зловмисники були в п'яному стані, і спровокували конфлікт з перехожим. Потерпілий намагався втекти, але чоловіки наздогнали його та жорстоко побили.

Постраждалого били до тих пір, доки він не втратив свідомість. 41-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу з черепно-мозковою травмою голови та численними забоями.

Нападників затримали. Ними виявилися двоє киян віком 22 та 23 роки. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові 44-річний чоловік у стані сп'яніння вдарив 29-річного поліцейського. Від тілесних ушкоджень правоохоронець помер на місці події. Нападнику загрожує ув'язнення.