На Запоріжжі внаслідок дронової атаки загинула людина
Ввечері 1 квітня росіяни здійснили дроновий удар по прифронтовій громаді Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки загинула людина.
"Держава-терорист росія вкотре бʼє по цивільній інфраструктурі і вбиває мирних українців", – зазначив посадовець.
Наразі більше інформації немає.
Нагадаємо, ввечері 31 березня росіяни завдали пʼять ударів КАБами по громаде у Запорізькому районі. Одна жінка загинула та ще п'ятеро людей дістали поранення.
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