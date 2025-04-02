фото: ДПСУ

Правоохоронці викрити ділків, які займалися незаконним пересиланням, перевезенням, переробкою та збутом бурштину як на території України, так і за її межами

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Були проведені 12 обшуків на території Івано-Франківської та Рівненської областей. Правоохоронці вилучили 70,8 кг необробленого бурштину та 52,7 кг виробів з нього. Загальна ж вага вилученого каміння склала 123,5 кг.

Трьом фігурантам оголосили підозру.

Тривають слідчі дії. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконного видобутку бурштину.

Нагадаємо, у лютому на Рівненщині викрили групу осіб, які незаконно купували та зберігали бурштин для подальшої переробки і продажу. Правоохоронці вилучили понад пів тонни бурштину на мільйон гривень.