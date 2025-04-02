Воїни ГУР показали, як знищують "Сичами" командні пункти та замасковану техніку окупантів
На найактивніших напрямках фронту українські розвідники регулярно влаштовують російським окупантам палаючі нічні "дискотеки" за допомогою дронів "Сич"
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Ритм за допомогою ударно-розвідувальних "Сичів", здатних нести до 4 кілограмів корисного навантаження, створюють майстри групи "Партизана".
"На відео — чергові епізоди знищення та ураження ворожих польових командних пунктів, складів, замаскованої техніки, транспорту, місць скупчення російських окупантів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше розвідники провели спецоперацію та знищили в тимчасово окупованому Криму російські системи ППО, морські судна й гелікоптер.
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