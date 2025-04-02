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Правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував перехожого. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Інцидент стався 31 березня. 47-річний житель міста Рівне звернувся до поліції: за його словами, вулиці Данила Галицького невідомий чоловік із зовнішньої кишені наплічної сумки забрав 2400 гривень та втік.

Скоро працівники поліції затримали зловмисника. Ним виявився 36-річний місцевий житель, який раніше уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в Рівному чоловік обікрав 56-річну жінку. Він підійшов до неї у під'їзді, щонайменше шість разів вдарив по обличчю, вирвав з рук сумку та втік.