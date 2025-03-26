Унікальна операція в Одесі: немовляті встановили кардіостимулятор

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В Одеській обласній клінічній лікарні провели унікальну операцію з імплантації електроду у серце 6-місячної дитини

Про це повідомили в Одеській обласній клінічній лікарні, передає RegioNews.

Зазначається, що немовляті, вагою всього 6 кілограмів, 10 днів тому провели складне хірургічне втручання в дитячій обласній лікарні. Усе через вроджену ваду серця – тетралогію Фалло.

Після операції виникли ускладнення, через які серце малюка скорочувалося лише 70 разів за хвилину замість норми у 120.

Така ситуація становила серйозну загрозу для життя дитини. Тому терміново виникла необхідність у встановленні кардіостимулятора.

Команда кардіохірургів разом із завідувачем відділення здійснила унікальну операцію, яка наразі не має аналогів у світі. Маленькому пацієнту імплантували спеціальний електрод у провідну систему серця, що дозволило повністю відновити природний ритм його серц

Нагадаємо, минулого місяця у львівській лікарні "Охматдит" прооперували 15-річну дівчинку із Запоріжжя, зі шлунка якої вилучили кілограм волосся.