Три вопроса к биографии лидера Аграрной партии Виталия Скоцика

Одним из открытий последних выборов стала Аграрная партия Украины, набрав 7,9% мандатов в местных советах. Но, несмотря на это, до сих пор проект остается «на задвірках» политики. В предыдущем материале мы уже писали о настроениях внутри Аграрной партии. Одна из очевидных тенденций – недовольство действиями ее лидера, Виталия Скоцика. Мы изучили, кто же он такой.

LANDKOM – В ДОЛГАХ, КАК В ШЕЛКАХ

С ноября 2009 года по февраль 2012 года Виталий Скоцик занимал должность генерального директора британской агрокомпании «LandkomInternational». Данное предприятие являлось мощным игроком на украинском рынке. Его акции участвовали в торгах на Лондонской фондовой бирже. Однако в 2012г. украинские реалии заставили британское предприятие прекратить работу. Чтобы понять причины оттока инвестиций, необходимо рассмотреть более детально его работу. В определенный момент компания накопила огромные долги перед поставщиком сельхозтехники – компанией «АМАКО».

Немного забегая наперед в рамках нашего журналистского расследования, надо сказать, что по удивительному стечению обстоятельств, генеральным директором компании «АМАКО» с 2002-го по 2009 г. и в 2012–2014гг. работал Виталий Скоцик. Сразу же после фактического разорения Landkom Скоцик вернулся работать в компанию «АМАКО». И уже на старом новом месте включился в процесс возврата долгов «LandkomInternational» компании дистрибьютору. Напомним, что директором Landkom во время накопления долгов работал все тот же Виталий Скоцик. Совпадение? Сумма долга – ни мало, ни много – более 4 миллионов долларов. Все это подтверждается реестрами судебных решений.

1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Лендком ЮА» (82513,Львівськаобласть, Буський район, с. Побужани, вул. Шкільна,127, код ЄДРПОУ 35065462) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАКО Україна»(08322, Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул.Броварська, 2, код ЄДРПОУ 21665011) – 18 936 236,06 грн – основного боргу, 1 704 644,85 грн – штрафу, 133 556,31грн –пені, 236 324,23 грн –3% річних, 113 617,41 грн –інфляційнихнарахувань, 65 640,00 грн – судового збору.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24304245

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24462850

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛендкомЮА»(80513, Львівська область, Буський район, с. Побужани, вул. Шкільна,127; код ЄДРПОУ 35065462) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАКО Україна» (08322, Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, 2; код ЄДРПОУ 21665011; п/р 26001200124006 в ПАТ «Сітібанк (Україна)» м. Київ, МФО 300584) 5 249 638,32 грн боргу, 332 504,35 грн – пені, 50 351,29 грн – інфляційних втрат, 163 551,59 грн –3% річних та 65 640,00 грн – судового збору.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24598620

3. Стягнути з товариства з обмеженоювідповідальністю «Лендком ЮА», Львівська область, Буський район, с. Побужани, вул. Шкілька,127 (код ЄДРПОУ 35065462) на користьтовариства з обмеженоювідповідальністюАмакоУкраїна»Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул.. Броварська,2 (код ЄДРПОУ 21665011) –

3 337 000,00 грн. заборгованості, 65640,00 грн. судового збору.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24693348

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Лендком ЮА», с. Побужани, вул. Шкільна, 127, Буський район, Львівська область (ідентифікаційний код 35065462) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАКО Україна», с. Проліски, вул. Броварська, 2, Бориспільський район, Київська область (ідентифікаційний номер 21665011)

52 920 грн 87 коп. основного боргу, 1609 грн 50 коп. судового збору.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24929221

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛендкомЮА» (80513, Львівська обл., Буськийрайон, с. Побужани, вул. Шкільна, 127 код ЄДРПОУ 35065462) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАКО Україна» (08322, Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, 2 код ЄДРПОУ 21665011)

1 080 059,37грн заборгованості (в тому числі: сума пені – 24 080,25грн, сума штрафу – 881 929,82 грн, сума 3% річних – 109 602,26 грн, сума інфляційних – 64 447,04 грн) та судовий збір в розмірі 21 601,19 грн.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25159246

6. Стягнути з боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛендкомЮА» (80513, Львівська область, Буський район, с. Побужани, вул. Шкільна, буд. 127; код ЄДРПОУ 35065462) на користь стягувача: Товариства з обмеженою відповідальністю «АмакоУкраїна» (08322, Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, буд. 2; код ЄДРПОУ 21665011) 521 430 грн 00 коп. суми основної заборгованості із сплати орендної плати та 10 428 грн 60 коп. судового збору.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25120424

7. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Лендком ЮА» (82513, Львівська обл., Буський район, с. Побужани, вул.Шкільна,127, ідентифікаційний код 35065462) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «АМАКО Україна» (08322, Київська обл., Бориспільський район, с. Проліски, вул.Броварська,2, ідентифікаційний код 21665011)

173172,46 грн – 3% річних, 80934,54 грн – інфляційних нарахувань, 900223,71 грн – пені, 23086,61 грн – судового збору.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27439393

8. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛендкомЮА»(80513, Львівська область, Буський район, с. Побужани, вул.Шкільна, 127, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35065462) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАКО Україна»(08322, Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул.Броварська, 2, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21665011) 130 911,60 грн – основного боргу; 2 618,24 грн – судового збору.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26944665

9. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛендкомЮА» (80513, Львівська обл., Буський район, с. Побужани, вул. Шкільна, 127; ідентифікаційний код 35065462) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАКО Україна» (08322, Київська обл., Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, 2; ідентифікаційний код 21665011) суму боргу 2 463 525,56грн, а також – судовий збір у сумі 49 270,52грн

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25848805

10. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАКО Україна» (с. Проліски) про вжиття запобіжних заходів стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Лендком ЮА»(с. Побужани), Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛК ЮкрейнГруп» (с. Побужани) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокультура Менеджмент»(м. Київ) шляхом витребування доказів та накладення арешту на зерно ріпаку вищого, першого та інших класів, що перебуває на зберіганні у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛК ЮкрейнГруп» та належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрокультура Менеджмент» –задоволити.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25766851

А вот что пишут на форумах люди об этой ситуации. (http://agroconf.org/content/top-menedzher-lendkom-yua-kogda-novaya-komanda-prishla-v-kompaniyu-tam-bylo-95-mln-ubytkov) :

«АМАКО» – долги и раздутый штат

В Landkom International с 2012-го по 2014 год, как мы писали выше, Виталий Евстафьевич возглавляет компанию дистрибьютора «АМАКО». О работе любого управленца судят по его результатам. Что же видим? Как рассказывают наши источники в компании, после нескольких лет правления Виталия Скоцика, собственники «АМАКО» задались вопросом, а где же прибыль? Долг перед поставщиками техники все рос, и параллельно с этим весь рынок видел довольно странные инвестиции компании в социальное направление: как-то помощь театру имени Франко или футбольному клубу «Динамо». О последнем есть упоминания на страницах Latifundist.com, а также – на сайте ФК «Динамо» http://www.fcdynamo.kiev.ua/allnews/news/vitaliy_skotsik_u_lizi_chempioniv_dinamo_bude_izditi_na_novomu_avtobusi/). В частности в статье сказано, что Скоцик презентовал «Динамо» автобус и тягач.

После ухода с «АМАКО» Виталия Евстафьевича, новому руководству пришлось очень существенно сократить штат и поменять соотношение количества офисных и «полевых» работников. При Скоцике 70% людей работали в офисе, тогда как в «полях» – только 30%. На данный момент новый генеральный директор «АМАКО» ведет сдержанную коммуникационную политику и постепенно восстанавливает компанию.

Аграрная партия – большая политика или большие деньги?

Вопросы к деятельности Виталия Скоцика продолжаются и в Аграрной партии, куда он перешел с поста гендиректора «АМАКО». Так, Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции уличило АПУ в неправильном оформлении отчетности, несвоевременной подаче документов и неполной информации, поданной в отчете политсилы о финансировании.

После очередного партийного съезда в Киеве АПУ фактически раскололась. Стало очевидным, что идея реанимации партии «под реальных аграриев» провалилась. Когда запахло большой политикой, людей, которые изначально поддержали перезагрузку АПУ, вкладывали в нее деньги и силы, заменили другими. В ряды партии затесались «нашеукраинцы» во главе с Романом Бессмертным. От идеи аграрной партии осталось только название. Что будет дальше?

И так было или почудилось? Три вопроса из биографии нового руководителя Аграрной партии Виталия Скоцика остаются без ответа. Мы готовы послушать его комментарии. Будут ли они?

Тем временем в СМИ появляются хвалебные оды в исполнении новоиспеченного лидера АПУ о том, почему яйца подорожали, надо или нет открывать рынок земли и так далее. Но этого не хватает, чтобы завоевать симпатии избирателей. Согласно результатам недавнего опроса социологической группы «Рейтинг», Аграрная партия набирает всего лишь 1,5% симпатий избирателей(!) (http://ratinggroup.ua/research/ukraine/elektoralnye_nastroeniya_naseleniya_i_ocenka_socialno-ekonomicheskoy_situacii_v_ukraine.html), тогда как еще не созданная партия Михаила Саакашвили – 3,1%, ««Державницька ініціатива Яроша» – 2,6%, а «УКРОП» – 2,4%!