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Жінка прямо в лікарні, куди вела свою дитину, стала жертвою крадія. Чоловік у дитячій палаті вкрав велику суму грошей

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Перед судом постане чоловік, який викрав гроші. Ці кошти призначались на лікування важкохворої дитини. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення.

Як розповіли в поліції, до них звернулась 44-річна жителька області. Вона проходила із хворою дитиною обстеження в одному з відділень обласної клінічної лікарні. Коли вона разом із дитиною вийшла з палати на огляд, невідомий викрав гроші із залишеного там рюкзака.

Виявилося, що це зробив 52-річний чоловік. Він знаходився в дитячій палаті лікарні. Коли він бачив, що за ним ніхто не спостерігає, то вкрав 44 тисячі гривень. Свою провину він визнав та повернув гроші.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині чоловік вкрав гроші з рахунку батька загиблого військового. Зловмисник дізнався, що його знайомий отримує на банківську картку грошову допомогу у зв’язку із загибеллю сина-військовослужбовця. Він дочекався моменту, коли потерпілий відволікся, та викрав його банківську карту.