Депортували з Польщі: затримано проросійського політолога, який поширював фейки про Україну
Правоохоронці затримали проросійського пропагандиста. Він ще з початку повномасштабної війни втік з України
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
Правоохоронці затримали проросійського політолога. Він у 2022 році втік до РФ. Згодом у соціальних мережах та через російські медіа, куди його запрошували, він здійснював інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором. Він виправдовував дії ворога та поширював фейки про ситуацію в Україні.
Врешті правоохоронцям вдалось його затримати. Напередодні за порушення правил перебування проросійського політолога депортували з Польщі. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше СБУ оголосила про підозру відомому пропагандисту. Йдеться про Володимира Соловйова. Він роками виправдовує злочини рашистів та закликає до геноциду українців.