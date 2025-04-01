Фото: прокуратура

Правоохоронці затримали проросійського пропагандиста. Він ще з початку повномасштабної війни втік з України

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали проросійського політолога. Він у 2022 році втік до РФ. Згодом у соціальних мережах та через російські медіа, куди його запрошували, він здійснював інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором. Він виправдовував дії ворога та поширював фейки про ситуацію в Україні.

Врешті правоохоронцям вдалось його затримати. Напередодні за порушення правил перебування проросійського політолога депортували з Польщі. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила про підозру відомому пропагандисту. Йдеться про Володимира Соловйова. Він роками виправдовує злочини рашистів та закликає до геноциду українців.