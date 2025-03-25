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25 березня 2025, 22:10

Працівники СБУ та Нацполіції допомогли "смотрящому" за Києвом Комарницькому втекти за кордон

25 березня 2025, 22:10
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ілюстративне фото: anticor.foundation
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Співробітники СБУ та Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Національної поліції України організували втечу за кордон оголошеного в розшук НАБУ ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького. Поліцейські перевезли його до Румунії

Про це заявив ексначальник Кам'янського та Криворізького районних управлінь поліції ГУНП в Дніпропетровській області, нині військовослужбовець ЗСУ Сергій Лукашов, передає RegioNews.

За його словами, напередодні через цей випадок свою посаду втратив начальник ДСР в Закарпатській області полковник Сергій Химич.

"Два співробітника місцевого ДСР на прохання Київських чекістів звернулися до місцевих контрабандистів, щоб вони переправили Комарницького за кордон. Контрики це все зробили. Ну не можуть же вони відмовити поважним поліцейським. Але далі все пішло не за планом. Руминські правоохоронці вилучили у Комарницького телефон, скачали з нього інформацію передали її нашим набушникам", – стверджує Сергій Лукашов.

Він зазначив, що наразі співробітники НАБУ проводять слідчі дії відносно всіх фігурантів цієї справи.

"Поліцейських десерівців вже затримано. Найближчим часом буде офіційне підтвердження від НАБУ і я оприлюдню більш детальну інформація про цих правоохоронців з конкретними прізвищами", – заявив Лукашов.

Нагадаємо, на початку лютого НАБУ і САП провели операцію "Чисте місто", спрямовану на знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом. Йому вдалося втекти за кордон.

У розслідуванні "Дзеркала тижня" йдеться про те, що Комарницький фінансував виборчу кампанію "Слуг народу" у Києві та керував виборчим штабом Миколи Тищенка на виборах до Верховної Ради. Також під час обшуків у Комарницького знайшли чорну бухгалтерію з прізвищами ряду народних депутатів партії "Слуга народу".

Також нещодавно журналісти Bihus.info опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста". Розслідування дає зрозуміти, наскільки корупція в столиці масштабна. Зокрема, йдеться про зв'язки Дениса Комарницького з депутатами різних фракцій у Київраді, зокрема "Удару" і "Батьківщини".

Міський голова Києва Віталій Кличко на тлі розслідування НАБУ заявив, що у столиці буде здійснена "реорганізація у сфері містобудування та земельних відносин".

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СБУ Руминія прикордонники втеча Нацполіція Денис Комарницький втікач
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