Трагедія на кордоні: у Тисі виявили тіло потопельника
Сьогодні, 30 березня, під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили у річці Тиса тіло людини. Особу загиблого встановлюють правоохоронці
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Загиблий чоловік перебував у воді, на відстані 30 метрів від українського берега. Тіло потопельника виявили військовослужбовці відділення "Солотвино" Мукачівського загону. Прикордонники викликали на місце трагедії співробітників ДСНС і Нацполіції.
"Особу потопельника буде встановлено згодом", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями на Закарпатті прикордонники врятували львів’янина, який ледь не потонув у Тисі під час спроби незаконно перетнути кордон.
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